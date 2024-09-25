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19:47, 25 сентября 2024Мир

Байден допустил полномасштабную войну на Ближнем Востоке

ABC: Байден заявил, что на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

На Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война, несмотря на все существующие шансы на дипломатическое урегулирование. Начало крупного конфликта в регионе допустил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News, передает агентство Reuters.

«Возможна полномасштабная война», — заявил хозяин Белого дома в передаче The View.

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Тем не менее до сих пор сохраняются все условия для урегулирования, «которое может кардинально изменить весь регион», добавил американский президент.

Ранее генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировал проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане.

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