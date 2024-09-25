Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС

БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС, объекты не пострадали

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, боеприпас был спрошен с беспилотника примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3. При падении снаряд взорвался, из-за чего рядом загорелась сухая трава.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, объекты ЗАЭС также не были повреждены.

Ранее сообщалось об атаке дронов ВСУ на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. В частности, ударом беспилотника был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», находящейся неподалеку от периметра ЗАЭС.