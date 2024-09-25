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15:37, 25 сентября 2024Бывший СССР

Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС

БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС, объекты не пострадали

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, боеприпас был спрошен с беспилотника примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3. При падении снаряд взорвался, из-за чего рядом загорелась сухая трава.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, объекты ЗАЭС также не были повреждены.

Ранее сообщалось об атаке дронов ВСУ на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. В частности, ударом беспилотника был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», находящейся неподалеку от периметра ЗАЭС.

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