Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, боеприпас был спрошен с беспилотника примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3. При падении снаряд взорвался, из-за чего рядом загорелась сухая трава.
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, объекты ЗАЭС также не были повреждены.
Ранее сообщалось об атаке дронов ВСУ на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. В частности, ударом беспилотника был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», находящейся неподалеку от периметра ЗАЭС.