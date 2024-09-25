Британские власти направили на Кипр военных для эвакуации своих граждан из Ливана

Минобороны Британии заявило об отправке военных для эвакуации граждан из Ливана

Великобритания в ближайшее время направит на Кипр около 700 военных для помощи с эвакуацией своих граждан из Ливана. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

«Правительство разрабатывает планы действия в чрезвычайной ситуации в свете значительной эскалации между Израилем и Ливаном в последние дни», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что помощь британским гражданам будут оказывать сотрудники МИД и пограничной службы королевства.

Всем гражданам рекомендуется как можно скорее покинуть Ливан. «События в последние часы и дни продемонстрировали волатильность ситуации, именно поэтому наше послание очень ясное», — заявил глава британского Минобороны Джон Хили.

Ранее МИД России осудил масштабные удары Израиля по Ливану. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула принципиальную позицию Москвы о категорической недопустимости неизбирательных атак, в результате которых страдают гражданские лица.