МИД России осудил масштабные удары Израиля по Ливану

МИД РФ: Москва осуждает масштабные военные нападения на Ливан со стороны Израиля

Москва осуждает масштабные военные нападения на Ливан со стороны Израиля. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

«Неизбирательные израильские удары по жилым районам под предлогом того, что там складируются вооружения "Хезболлы", привели к массовым жертвам среди мирных жителей и значительным разрушениям объектов гражданской инфраструктуры... Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения», — говорится в сообщении.

Захарова также подчеркнула принципиальную позицию Москвы о категорической недопустимости неизбирательных атак, в результате которых страдают гражданские лица. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства призвала к незамедлительному прекращению боевых действий.

Ранее посольство России в Бейруте призвало россиян отказаться от посещения Ливана из-за массированных ракетных ударов со стороны Израиля.