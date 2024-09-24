Россиян призвали покинуть одну страну на Ближнем Востоке из-за ракетных ударов

Посольство РФ в Бейруте призвало россиян покинуть Ливан на коммерческих рейсах

Посольство РФ в Бейруте призвало россиян отказаться от посещения Ливана из-за массированных ракетных ударов со стороны Израиля. Об опасности предупредил посол России в ближневосточной стране Александр Рудаков в эфире канала «Россия 24».

По словам дипломата, сейчас совсем не туристическое время для поездок в Ливан. Он также отметил, что людям, которые чувствуют себя в опасности, стоит покинуть страну на коммерческих рейсах, пока аэропорт в Бейруте работает почти в штатном режиме.

«Настоятельно рекомендуем нашим соотечественникам следовать указаниям местных властей по обеспечению собственных мер безопасности», — добавил Рудаков.

Посол отмечал, что сейчас риск начала войны Израиля с Ливаном крайне высок. Он сделал такое заявление после серии ракетных ударов Армии обороны Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.