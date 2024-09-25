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11:47, 25 сентября 2024Ценности

Бывшая первая леди Франции вышла в свет в прозрачной юбке

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

56-летняя манекенщица появилась на показе бренда Saint Laurent, организованном в рамках Недели моды в Париже. Так, знаменитость предстала перед фотографами в телесном боди и прозрачной юбке, выполненной из капроновых колготок. Кроме того, она накинула на плечи светло-коричневую укороченную шубу и надела лакированные черные туфли с открытым носом.

Для образа Бруни визажисты сделали макияж с акцентом на естественность. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в легкие волны.

В марте прошлого года Карлу Бруни обвинили в неудачной пластической операции.

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      Мария Винар
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