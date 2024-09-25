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11:16, 25 сентября 2024Россия

Депутат Госдумы получил письмо дочери штурмовика СВО и заявил о клокочущей в нем злобе

Депутат ГД Иванов рассказал о полученном им письме дочери участника СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутат Госдумы Максим Иванов получил письмо дочери участника специальной военной операции (СВО), получившего ранение в зоне боевых действий. О том, почему письмо лишило его душевного покоя, парламентарий рассказал в Telegram.

Дочь ходившего в штурмы бойца поделились с депутатом тем, как живет ее отец после получения травмы. Из-за ранения мужчина вынужден передвигаться на костылях или каталке, на ноге военнослужащего — аппарат Елизарова.

При этом солдату нерегулярно выплачивают довольствие. Кроме того, по словам дочери бойца, его «дергают» из Белгорода в Ростов-на-Дону — в расположение части, где заставляют раненого стоять на построениях. «Внутри клокочет злость на некоторых начальников и ответственных лиц», — поделился депутат впечатлениями от чтения письма россиянки».

Иванов выразил удивление равнодушием, проявленным к бойцу окружающими, и сообщил об обращении в военную прокуратуру.

Ранее тот же парламентарий рассказал о россиянках, которые сдают правоохранителям бывших мужей, сбежавших из зоны проведения специальной военной операции. В таких случаях речь идет о неплательщиках алиментов, пояснил он. В связи с этим бойцам стоит задуматься о возможных последствиях семейных ссор, отметил Иванов.

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      Алан Босиков
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