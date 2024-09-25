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20:39, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Дудь назвал удивившую его особенность США

Блогера Юрия Дудя удивила низкая стоимость тира в американском городе Остин

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) показал особенность США, которая его удивила. Своими впечатлениями он поделился в видео о штате Техас, доступном на YouTube.

Герои видео Дудя рассказали, что в Техасе жителям разрешено иметь оружие. Многие пользуются этой возможностью и хранят его в своих домах. Они подчеркнули, что оружие есть как у молодых, так и у пожилых людей.

Вместе с одним из жителей американского города Остин Дудь посетил тир и показал, что стоимость стрельбы в нем составила 27 долларов (около 2,5 тысяч рублей). «Это дешевле, чем, я не знаю, что. Чем омлет на завтрак в Америке», — удивился журналист.

«Вы можете подстрелить свой завтрак дешевле, чем купить его», — поиронизировал сотрудник тира.

Ранее популярный российский юморист Илья Соболев побывал в Соединенных Штатах и назвал удивившую его особенность страны. Он счел необычным, что во всех заведениях в стране необходимо оставлять чаевые.

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