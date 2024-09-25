Гаитяне подали в суд на Трампа после обвинений в поедании ими собак

NBC: гаитяне подали в суд на Трампа после обвинений в том, что они едят собак

Группа гаитян из Haitian Bridge Alliance (HBA) из Спрингфилда подала в суд на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джеймса Ди Вэнса после их недавних заявлений о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на судебные документы.

«За последние две недели и Трамп, и Вэнс возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде, штат Огайо. Вместе они распространили и усилили опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — заявил лидер Haitian Bridge Alliance Герлин Йозеф.

Уточняется, что представляющий интересы HBA адвокат Субодх Чандра настаивает на немедленном выдвижении обвинений против Трампа и Вэнса. Согласно законодательству штата Огайо, частные лица могут подавать аффидевиты, обвиняющие людей в преступлениях. Однако закон также требует, чтобы слушания проводились до того, как аффидевиты могут быть переданы в высшие судебные инстанции.

Гаитяне подали иск в муниципальный суд округа Кларк. Они требуют выдачи ордеров на арест республиканцев. «Они должны нести ответственность перед законом так же, как и любой из нас», — подчеркнул Чандра.

Ранее Трамп пообещал массово депортировать гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо. Отмечается, что политик не повторил утверждение, которое он сделал во время президентских дебатов с вице-президентом Камалой Харрис о том, что иммигранты едят собак и кошек, так как их высмеяла публика.