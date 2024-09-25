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19:00, 25 сентября 2024Мир

Глава МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине

Глава МИД КНР Ван И выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Китай выступает за создание необходимых условий для обсуждения мира на Украине, а также за скорейшее завершение конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Сейчас необходимо работать над скорейшей деэскалацией конфликта на Украине и создать необходимые условия для переговоров о мире», — отметил китайский диплоомат.

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает «против расширения театра боевых действий, а также считает недопустимым эскалацию конфликта и возможные провокации обеих сторон».

Ранее Лавров на встрече с Ван И заявил, что сотрудничество России и Китая стало стабилизирующим фактором в международной политике.

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      Дарья Устьянцева
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