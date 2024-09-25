Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И

Сотрудничество России и Китая стало стабилизирующим фактором в международной политике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И. Министра цитирует ТАСС.

«За три четверти века российско-китайские отношения, достигнув всеобъемлющего партнерства и взаимного взаимодействия, стали одними из существенных элементов международной жизни», — сказал Лавров на полях Генассамблеи ООН.

Глава российской дипломатии сравнил отношения Москвы и Пекина со «стабилизирующим элементом, которые многие признают как глобальную страну Юга» и назвал их «важным фактором внутреннего развития и РФ, и КНР».