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17:36, 25 сентября 2024Мир

Лавров встретился с главой МИД Китая

Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сотрудничество России и Китая стало стабилизирующим фактором в международной политике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И. Министра цитирует ТАСС.

«За три четверти века российско-китайские отношения, достигнув всеобъемлющего партнерства и взаимного взаимодействия, стали одними из существенных элементов международной жизни», — сказал Лавров на полях Генассамблеи ООН.

Глава российской дипломатии сравнил отношения Москвы и Пекина со «стабилизирующим элементом, которые многие признают как глобальную страну Юга» и назвал их «важным фактором внутреннего развития и РФ, и КНР».

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      Глеб Бажуткин
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