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13:10, 25 сентября 2024Мир

В Кремле прокомментировали проведение Китаем ракетных испытаний

Песков: проведение Китаем ракетных испытаний — его суверенное право

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Проведение Китаем испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) является суверенным правом государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Проводить подобные ракетные испытания — суверенное право Китая. Пекин занимается собственным военным строительством, Россия с уважением относится к этому», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в рамках имеющихся контактов между странами, в том числе, по линии оборонных ведомств России и Китая, осуществляется необходимый обмен информацией.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с макетом боевой части в открытые воды Тихого океана. В Минобороны КНР добавили, что испытание соответствует международному праву и не направлено против какой-либо страны.

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      Дарья Устьянцева
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