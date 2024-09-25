Китай запустил межконтинентальную ракету в ходе учений

НОАК запустила межконтинентальную ракету в воды Тихого океана в рамках учений

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с макетом боевой части в открытые воды Тихого океана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что ракету запустили 25 сентября в 03:44 по московскому времени. Боеприпас успешно попал в запланированный участок в море.

В Минобороны Китая подчеркнули, что запуск — это обычная практика в ходе ежегодных учений. Там добавили, что он соответствует международному праву и не направлен против какой-либо страны.

На вооружении НОАК стоит несколько модификаций МБР, включая ракету «Дунфэн-41» с дальностью до 14 тысяч километров, которая может нести 10-12 разделяющихся боеголовок.

В феврале американское издание The National Interest писало, что китайские баллистические ракеты Dongfeng-26 (DF-26) способны уничтожать авианосцы Военно-морских сил США в случае конфликта.