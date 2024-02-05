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15:42, 5 февраля 2024Наука и техника

Названа способная уничтожить авианосец ВМС США ракета

NI: китайская ракета DF-26 способна уничтожить авианосец ВМС США

Фото: Andy Wong / Pool / Getty Images

Китайские баллистические ракеты Dong Feng-26 (DF-26) способны уничтожать авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США в случае конфликта. Особенности беспокоящего американский флот оружия назвали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что китайская ракета может помешать американским авианосцам действовать на расстоянии, которое позволит использовать корабельную авиацию для ударов по суше. «Поскольку у Пекина на вооружении всего два авианосца, по сравнению с одиннадцатью атомоходами ВМС США, он надеется использовать свои DF-26, чтобы выровнять игровое поле», — пишет издание.

DF-26 публично представили во время парада в Пекине в 2015 году, а через три года ракета поступила на вооружение Народно-освободительной армии Китая. Отмечается, что дальность полета DF-26 составляет пять тысяч километров. Ракета может поражать надводные корабли и наземные цели.

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В декабре прошлого года Politico со ссылкой на проект доклада замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланта писало, что США стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологического оружия, однако сталкиваются с проблемой медленного производства.

В сентябре источник ТАСС рассказал о заморозке разработки российской баллистической ракеты с гиперзвуковым оснащением «Змеевик», которая по своим характеристикам напоминает китайские ракеты DF-21D и DF-26.

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      Даниил Иринин
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