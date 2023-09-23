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11:37, 23 сентября 2023Наука и техника

Разработку российского гиперзвукового «Змеевика» заморозили

ТАСС: разработку российской гиперзвуковой ракеты «Змеевик» заморозили
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Разработка российской баллистической ракеты с гиперзвуковым оснащением «Змеевик» приостановлена в пользу усилий по модернизации уже имеющихся образцов ракетных вооружений. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Работы по "Змеевику" заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает», — сказал собеседник.

По его словам, по своим тактико-техническим характеристикам «Змеевик» напоминает китайскую противокорабельную ракету DF-21D, предназначенную, в частности, для поражения носителей перспективных американских гиперзвуковых ракет Dark Eagle.

«B связи с имеющимися трудностями Министерства обороны США в создании Dark Eagle от госзаказчика разработчику "Змеевика" поступило указание о направлении всех сил на модернизацию и совершенствование вооружения, используемого в специальной военной операции на Украине», — уточнил собеседник.

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В сентябре Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона сообщило, что Минобороны США отменило запланированные испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как Dark Eagle, после предполетной проверки.

В июле 2022 года ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщил, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, которая по своим характеристикам будет схожа с китайскими ракетами DF-21D и DF-26.

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    Иван Потапов
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