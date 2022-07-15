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Российский секретный «Змеевик» описали

Обозреватель ТАСС Литовкин: ракета «Змеевик» может создаваться на основе комплекса «Рубеж»

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ

Создаваемая в России баллистическая ракета «Змеевик» с маневрирующим гиперзвуковым боевым оснащением, которая должна стать «убийцей авианосцев», может разрабатываться на основе ракеты «Рубеж» и блока «Авангард». Возможную конструкцию перспективного оружия описал военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его мнению, для наведения ракеты, разработка которой засекречена, может использоваться головка самонаведения, напоминающая таковую у ракеты «Москит», или система космической разведки и целеуказания «Лиана». Автор отмечает, что мобильные пусковые установки китайских ракет DF-21D и DF-26, которые называют аналогами «Змеевика», очень похожи на те, что предлагалось сделать и для российского комплекса.

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В июле в американском издании The Drive заметили, что создаваемая в России баллистическая ракета «Змеевик» с маневрирующим гиперзвуковым боевым оснащением может столкнуться с проблемами при целеуказании.

В июле агентство ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, которая по своим характеристикам будет схожа с китайскими ракетами DF-21D и DF-26.

Синдром отмены: Россия
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Иван Потапов
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