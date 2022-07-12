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В России появится ракета-«убийца авианосцев»

ТАСС: в России разрабатывается ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

В России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

Как отметил один из собеседников агентства, данная ракета будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев. Уточняется, что по свои характеристикам «убийца авианосцев» схож с китайскими ракетами аналогичного класса DF-21D и DF-26. Дальность полета «Змеевика» составит до 4 тысяч километров.

Другой источник отметил, что данная ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей Военно-морского флота (ВМФ).

В июне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о старте производства серийных ракет «Сармат». Глава «Роскосмоса» добавил, что первым ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.

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