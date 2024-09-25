Иностранца задержали в аэропорту Москвы из-за зажигалки

«Авиаторщина»: пассажира из Чехии задержали в Шереметьево из-за зажигалки

Пассажира из Чехии задержали в аэропорту Москвы из-за необычной зажигалки. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

64-летнего иностранца остановили в пункте досмотра терминала В в Шереметьево. Сотрудники службы безопасности авиагавани заметили на мониторе рентгенотелевизионного интроскопа предмет, похожий на ручную гранату.

По данным источника, на место происшествия немедленно вызвали полицию и взрывотехников Росгвардии, а терминал перекрыли. В ходе проверки оказалось, что подозрительный предмет был зажигалкой. Тем не менее правоохранители не пропустили уроженца Чехии в накопитель и задержали его для беседы.

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