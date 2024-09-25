Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Антальи в Грозный самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 23 сентября на борту летевшего из Антальи в Грозный Airbus A320. При заходе на посадку на лайнер направили лазер зеленого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Чечни. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее стало известно, что на защиту российских аэропортов от атак беспилотников выделят как минимум 11 миллиардов рублей. Планируется, что к 2028 году защитой будет оснащен 31 крупный аэропорт страны.