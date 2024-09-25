Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 25 сентября 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Антальи в Грозный самолета пытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 23 сентября на борту летевшего из Антальи в Грозный Airbus A320. При заходе на посадку на лайнер направили лазер зеленого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Чечни. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее стало известно, что на защиту российских аэропортов от атак беспилотников выделят как минимум 11 миллиардов рублей. Планируется, что к 2028 году защитой будет оснащен 31 крупный аэропорт страны.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в захвате автобуса

      Осужденный за взятки гаишник лишился двух квартир на российском курорте

      Названа причина смерти актера Романа Мадянова

      Раскрыто место захоронения актера Романа Мадянова

      Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

      Десятки миллионов смартфонов заразили трояном

      Израиль мобилизует дивизию для войны с «Хезболлой»

      Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать. Бои идут уже в самом городе

      Следователи раскрыли две основные версии расправы над российской предпринимательницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше