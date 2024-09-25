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11:16, 25 сентября 2024Путешествия

Раскрыты сроки появления защиты российских аэропортов от атак беспилотников

На защиту российских аэропортов от атак дронов выделят как минимум 11 млрд руб.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На защиту российских аэропортов от атак беспилотников выделят как минимум 11 миллиардов рублей. Сроки появления антидроновых систем раскрыли «Ведомости».

Планируется, что к 2028 году защитой будет оснащен 31 крупный аэропорт страны. Речь идет о 20 объектах, находящихся в федеральной собственности, и 11 — в частной.

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Первый миллиард власти выделят уже в 2025 году на оснащение одного аэропорта, а в 2026-м — еще десять. При этом какие именно объекты получат новое оборудование в числе первых, не уточняется.

Ранее пилоты самолета авиакомпании Red Wings заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат в небе. Непредвиденная ситуация произошла 22 сентября на борту летевшего из Тбилиси в Москву пассажирского лайнера.

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      Фариза Бацазова
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