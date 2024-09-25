Раскрыты сроки появления защиты российских аэропортов от атак беспилотников

На защиту российских аэропортов от атак беспилотников выделят как минимум 11 миллиардов рублей. Сроки появления антидроновых систем раскрыли «Ведомости».
Планируется, что к 2028 году защитой будет оснащен 31 крупный аэропорт страны. Речь идет о 20 объектах, находящихся в федеральной собственности, и 11 — в частной.
Материалы по теме:
Первый миллиард власти выделят уже в 2025 году на оснащение одного аэропорта, а в 2026-м — еще десять. При этом какие именно объекты получат новое оборудование в числе первых, не уточняется.
Ранее пилоты самолета авиакомпании Red Wings заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат в небе. Непредвиденная ситуация произошла 22 сентября на борту летевшего из Тбилиси в Москву пассажирского лайнера.