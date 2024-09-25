Раскрыты сроки появления защиты российских аэропортов от атак беспилотников

На защиту российских аэропортов от атак дронов выделят как минимум 11 млрд руб.

На защиту российских аэропортов от атак беспилотников выделят как минимум 11 миллиардов рублей. Сроки появления антидроновых систем раскрыли «Ведомости».

Планируется, что к 2028 году защитой будет оснащен 31 крупный аэропорт страны. Речь идет о 20 объектах, находящихся в федеральной собственности, и 11 — в частной.

Первый миллиард власти выделят уже в 2025 году на оснащение одного аэропорта, а в 2026-м — еще десять. При этом какие именно объекты получат новое оборудование в числе первых, не уточняется.

Ранее пилоты самолета авиакомпании Red Wings заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат в небе. Непредвиденная ситуация произошла 22 сентября на борту летевшего из Тбилиси в Москву пассажирского лайнера.