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10:33, 24 сентября 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный беспилотник в небе

Пилоты летевшего из Тбилиси в Москву самолета заметили неизвестный дрон в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании Red Wings заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 22 сентября на борту летевшего из Тбилиси в Москву пассажирского лайнера. Экипаж доложил о наблюдении дрона черного цвета на высоте полета на расстоянии 300 метров от самолета.

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Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичной авиагавани. Отмечается, что о случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее самолет авиакомпании Utair, следовавший из Армении в Россию, объявил сигнал срочности в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Еревана в Тюмень Boeing 737-800. Экипаж сообщил о больном пассажире на борту.

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      Фариза Бацазова
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