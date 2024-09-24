Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный беспилотник в небе

Пилоты летевшего из Тбилиси в Москву самолета заметили неизвестный дрон в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании Red Wings заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 22 сентября на борту летевшего из Тбилиси в Москву пассажирского лайнера. Экипаж доложил о наблюдении дрона черного цвета на высоте полета на расстоянии 300 метров от самолета.

Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичной авиагавани. Отмечается, что о случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее самолет авиакомпании Utair, следовавший из Армении в Россию, объявил сигнал срочности в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Еревана в Тюмень Boeing 737-800. Экипаж сообщил о больном пассажире на борту.