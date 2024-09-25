Извращенец установил скрытые камеры в ванной у знакомой и попался

В Индии мужчина установил скрытые камеры в квартире знакомой и попался

В Индии арестовали мужчину из Дели, который установил скрытые камеры в ванной комнате и спальне своей знакомой, снимавшей квартиру у его отца. Об этом пишет News9Live.

Извращенец попался после того, как пострадавшая заметила подозрительную активность в своем аккаунте WhatsApp. Женщина обнаружила, что он подключен к некоему компьютеру, и увидела несколько своих фотографий, сделанных в квартире. Она обыскала жилье, нашла в патроне лампочки в ванной скрытую камеру и сразу же вызвала полицию.

Инспектор Ракеш, прибывший по вызову, еще раз обыскал квартиру и нашел еще одну камеру, спрятанную в светильнике в спальне. Женщина рассказала, что доступ в помещения был только у сына ее арендодателя — Карана. Она давно его знала и давала ему ключи, когда уходила, чтобы он мог заниматься ремонтом. Мужчина был ее соседом и жил на другом этаже в том же доме.

Карана арестовали. На допросе он признался, что установил камеры в квартире пострадавшей около трех месяцев назад, когда она уезжала погостить у родителей. Всего он купил три скрытые камеры, но установил только две. У него изъяли оставшуюся камеру и два ноутбука, куда записывалось видео. Расследование продолжается.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который изготовил камни-шпионы с камерами внутри и тайно снял сотни голых женщин, купавшихся в горных термальных источниках. Скрытое устройство заметила одна из пострадавших.