Лепс назвал 18-летнюю невесту женой

Певец Григорий Лепс назвал 18-летнюю невесту Аврору Кибу женой

62-летний эстрадный певец Григорий Лепс во время концерта назвал свою 18-летнюю невесту Аврору Кибу женой. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Звездач».

В ходе мероприятия один из зрителей вручил исполнителю портрет, на котором была изображена женщина. «Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — эмоционально отреагировал на подарок Лепс.

При этом уточняется, что девушка не сообщала о замужестве.

Ранее поцелуй артиста с 18-летней невестой попал на видео.

Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. Исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей.