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14:45, 25 сентября 2024Культура

Лепс назвал 18-летнюю невесту женой

Певец Григорий Лепс назвал 18-летнюю невесту Аврору Кибу женой

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

62-летний эстрадный певец Григорий Лепс во время концерта назвал свою 18-летнюю невесту Аврору Кибу женой. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Звездач».

В ходе мероприятия один из зрителей вручил исполнителю портрет, на котором была изображена женщина. «Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — эмоционально отреагировал на подарок Лепс.

При этом уточняется, что девушка не сообщала о замужестве.

Ранее поцелуй артиста с 18-летней невестой попал на видео.

Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. Исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей.

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      Варвара Кошечкина
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