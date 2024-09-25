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16:44, 25 сентября 2024Культура

Мадянову попросили дать звание народного артиста России посмертно

Shot: актеру Мадянову попросили присвоить звание народного артиста РФ посмертно
Роман Мадянов

Роман Мадянов. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Общественники движения «Ветераны России» обратились в Министерство культуры с просьбой посмертно присвоить звание народного артиста России актеру Роману Мадянову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В обращении в ведомство указано, что звезда сериала «Солдаты» при жизни внес большой вклад в развитие театрального и киноискусства.

Известно, что за свою карьеру Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Также он является четырехкратным лауреатом премии «Ника».

О том, что Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет, стало известно ранее в среду, 25 сентября. Артист болел раком легких. Кроме того, у него был выявлен коксартроз, из-за чего ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

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      Анастасия Алимпиева
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