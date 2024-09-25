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12:13, 25 сентября 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины раскрыл степень зависимости от союзников

Умеров: Украина зависит от военной помощи союзников более чем на 80 процентов

Фото: Reuters

Украина зависит от военной помощи союзников более чем на 80 процентов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию LB.ua.

Умеров раскрыл степень зависимости Вооруженных сил Украины (ВСУ) от военной помощи и подчеркнул, что она является основой военного потенциала страны. Министр отметил, что Киев сотрудничает с НАТО и Европейским союзом, а также десятками государств мира в рамках двусторонних соглашений.

«Мы на 80 процентов зависимы от наших партнеров», — признался глава украинского Минобороны. Он добавил, что объем военного сотрудничества требует большого количества специалистов в данной сфере.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предрекла Украине конец без поддержки Запада. Он заявила, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву.

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      Юрий Леонов
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