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00:05, 21 сентября 2024Мир

В МИД Германии предрекли Украине конец без поддержки Запада

Бербок: без поддержки Запада Украине настанет конец

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт. Ее слова цитирует агентство DPA.

«Потому что иначе это будет конец Украины», — отметила Бербок.

Во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме подчеркнула, что если Запад не поддержит Киев, что «наступит конец Украине».

При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. В начале сентября стало известно, что Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

Кроме того, депутат бундестага Германии Грегор Гизи раскритиковал военную помощь Украине и призвал перейти к обсуждению прекращения огня и мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.

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      Марина Совина
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