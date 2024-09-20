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09:35, 20 сентября 2024Мир

В Германии раскритиковали военную помощь Украине и призвали к переговорам

Депутат бундестага Гизи раскритиковал помощь Украине и призвал к переговорам

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Депутат бундестага Германии Грегор Гизи раскритиковал военную помощь Украине и призвал перейти к обсуждению прекращения огня и мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Die Welt.

«Почему мы не можем серьезно обсудить прекращение огня и мирные переговоры?» — отметил известный немецкий политик от партии «Левые».

По его мнению, такие переговоры также будут в интересах Украины, которая страдает от человеческих потерь и разрушений.

Ранее Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5. Также Киеву были отправлены три зенитные самоходные установки Gepard. Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.

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      Семен Александров
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