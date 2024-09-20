Германия отказалась передавать Украине «способные долететь до Москвы» ракеты

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. Об этом сообщает ТАСС.
«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — заявил Шольц. Политик пообещал, что не изменит свою позицию. Шольц также заявил о необходимости изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Шольц планирует встретиться президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
9 сентября стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.