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23:19, 20 сентября 2024Мир

Германия отказалась передавать Украине «способные долететь до Москвы» ракеты

Шольц отказался передавать Украине «способные долететь до Москвы» ракеты Taurus
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — заявил Шольц. Политик пообещал, что не изменит свою позицию. Шольц также заявил о необходимости изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Шольц планирует встретиться президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

9 сентября стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

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      Марина Совина
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