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21:16, 20 сентября 2024Мир

Стало известно о планах Шольца встретиться с Зеленским

NTV: канцлер ФРГ Шольц планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Shuji Kajiyama / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке. Об этом сообщает NTV со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Также стало известно о планах Шольца провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в следующем месяце на открытии Пекинского оборонного форума.

9 сентября стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

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      Марина Совина
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