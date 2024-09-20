Стало известно о планах Шольца встретиться с Зеленским

NTV: канцлер ФРГ Шольц планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке. Об этом сообщает NTV со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Также стало известно о планах Шольца провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в следующем месяце на открытии Пекинского оборонного форума.

9 сентября стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.