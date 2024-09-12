Стало известно о планах Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Reuters: Зеленский может встретиться с Си Цзиньпином в Пекине

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в следующем месяце на открытии Пекинского оборонного форума, передает Reuters.

«Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в следующем месяце», — пишет агентство, ссылаясь на бывшего украинского чиновника в Пекине.

Помимо этого, Reuters передает слова директора департамента европейских исследований Китайского института международных исследований, который заявил, что Пекин открыт для участия в будущем втором «саммите мира» Зеленского, чтобы «его усилия не пропали даром».

Ранее Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая, назвав его деструктивным. Кроме того, по его словам, Киев также предложил Китаю обсуждать мирное предложение вместе. Президент страны отметил, что нельзя предлагать какие-либо инициативы, ничего не спросив у Украины.