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13:59, 12 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Reuters: Зеленский может встретиться с Си Цзиньпином в Пекине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в следующем месяце на открытии Пекинского оборонного форума, передает Reuters.

«Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в следующем месяце», — пишет агентство, ссылаясь на бывшего украинского чиновника в Пекине.

Помимо этого, Reuters передает слова директора департамента европейских исследований Китайского института международных исследований, который заявил, что Пекин открыт для участия в будущем втором «саммите мира» Зеленского, чтобы «его усилия не пропали даром».

Ранее Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая, назвав его деструктивным. Кроме того, по его словам, Киев также предложил Китаю обсуждать мирное предложение вместе. Президент страны отметил, что нельзя предлагать какие-либо инициативы, ничего не спросив у Украины.

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      Валентин Карант
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