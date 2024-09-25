Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

Умеров: Украина запланировала на 2025 год операции за пределами страны

Украина запланировала на 2025 год операции за пределами страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию LB.ua.

Умеров анонсировал новые операции за пределами страны в 2025 году. Министр также сообщил о планах применения дальнобойного оружия в ходе реализации планов.

«Все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — подчеркнул глава украинского Минобороны. По его словам, Украине сейчас нужна только военная и финансовая поддержка партнеров. Умеров добавил, что целями ведомства являются укрепление обороноспособности и повышение эффективности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Умеров раскрыл степень зависимости Украины от союзников. Он подчеркнул, что военная помощь партнеров Киева является основой потенциала страны.