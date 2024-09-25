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09:26, 25 сентября 2024Россия

Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью

РИА: осенью россиян ждет крупная волна атак мошенников с помощью дипфейков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Осенью 2024 года россиян ждет крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.

Соответствующие выводы сделали эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия». По словам заведующего лабораторией Геннадия Слышкина, причины, которыми обусловлен прогноз, носят как технологический, так и политический характер.

«Во-первых, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников кол-центров. Во-вторых, украинские власти оказались в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная "подпитка", и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян», — прокомментировал Слышкин.

Эксперт лаборатории Ирина Смирнов уточнила, что мошенники все чаще прибегают к обзвонам от имени статусных и медийных персон. В будущем эта схема может развиваться в сторону звонков от «непосредственных руководителей» или «близких родственников», которые будут просить перевести деньги или предоставить доступ к «Госуслугам».

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники крадут аккаунты россиян на портале «Госуслуги», отправляя поддельные ссылки на запись к врачу. Мошенники пишут россиянам, представляясь специалистами Единой медицинской информационной-аналитической системы (ЕМИАС). Через чат-бот в Telegram они отправляют ссылку на портал, на котором, по их словам, можно записаться к врачу.

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