Москвич напал на врачей скорой помощи

Мужчина напал на врачей скорой помощи в Таганском районе Москвы

В Таганском районе Москвы мужчина напал на врачей скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Горожанин, почувствовав недомогание, сам вызвал бригаду медиков. Когда специалисты оказались в квартире, мужчина набросился на них.

Противоправные действия удалось пресечь росгвардейцам. При задержании дебошир попытался оказать сопротивление, в настоящий момент с ним разбирается полиция, уточнили в ведомстве.

До этого стало известно, что в больнице в городе Ревда Свердловской области пациент жестоко избил соседа по палате за разговор во сне. Когда в палату пригласили дежурных медсестер, агрессор объявил, что не спит из-за болтливого соседа уже четыре ночи.

Обитатели соседних палат сообщили, что в связи с инцидентом полицию не вызывали. Руководство медицинского учреждения ситуацию не комментировало.