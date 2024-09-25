Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 25 сентября 2024Россия

Москвич напал на врачей скорой помощи

Мужчина напал на врачей скорой помощи в Таганском районе Москвы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Таганском районе Москвы мужчина напал на врачей скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Горожанин, почувствовав недомогание, сам вызвал бригаду медиков. Когда специалисты оказались в квартире, мужчина набросился на них.

Противоправные действия удалось пресечь росгвардейцам. При задержании дебошир попытался оказать сопротивление, в настоящий момент с ним разбирается полиция, уточнили в ведомстве.

До этого стало известно, что в больнице в городе Ревда Свердловской области пациент жестоко избил соседа по палате за разговор во сне. Когда в палату пригласили дежурных медсестер, агрессор объявил, что не спит из-за болтливого соседа уже четыре ночи.

Обитатели соседних палат сообщили, что в связи с инцидентом полицию не вызывали. Руководство медицинского учреждения ситуацию не комментировало.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности смерти Романа Мадянова

      Десятки миллионов смартфонов заразили трояном

      Израиль мобилизует дивизию для войны с «Хезболлой»

      Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать. Бои идут уже в самом городе

      Москвич напал на врачей скорой помощи

      Следователи раскрыли две основные версии расправы над российской предпринимательницей

      Путин заявил о резком снижении доли «токсичных» валют во внешних расчетах России

      Зеленского обвинили в нарушении американского закона

      На Украине пожаловались на перегрузку судов из-за жалоб на повестки

      Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше