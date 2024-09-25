Москвичей предупредили о резком понижении давления

Синоптик Позднякова: к выходным атмосферное давление в Москве резко понизится

К выходным, 28 и 29 сентября, атмосферное давление в Москве резко понизится. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает RT.

Погоду начнет определять атлантический циклон. «Он принесет нам дожди различной интенсивности. И хотя температура воздуха в субботу останется на уровне где-то плюс 21-23 градуса Цельсия, все-таки ощущения летнего тепла уже не будет», — рассказала синоптик.

В воскресенье, по прогнозам Поздняковой, дождей будет меньше, атмосферное давление начнет повышаться, а ветер стихнет и станет западным. Ночью температура воздуха будет достигать 12-17 градусов тепла, а днем — 16-21 градуса.

«Погода будет очень хорошая, тепло и дожди, поэтому есть еще надежда на продолжение грибного сезона 2024 года», — заключила метеоролог.

Ранее о похолодании и дождях жителей столичного региона предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Специалист назвал такое изменение погоды правильным и типичным для осени.