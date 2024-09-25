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17:08, 25 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предупредили о проблемах в металлургии в случае потери Покровска

УП: Украина может сократить производство стали вдвое при потере Покровска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В случае потери контроля над Покровском Украина может вполовину сократить производство стали из-за нехватки угля. Об этом сообщил президент компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков, сообщает «Украинская правда» («УП»).

По его словам, за два года военных действий объемы производства стали на Украине составляли от 6 до 6,5 миллиона тонн в год. В случае потери Покровска эти показатели могут сократиться до 2-3 миллионов тонн в год, так как в городе остается единственная подконтрольная Украине шахта, производящая коксующийся уголь.

Ранее Российские военные оборвали железнодорожное сообщение украинской армии на Покровск. Сообщалось, что сейчас проходят тактические действия на реке Журавка, которая прикрывает Миргород и Покровск.

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      Илья Таксюр
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