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05:22, 25 сентября 2024Бывший СССР

На Украине указали на хамство Зеленского в США

Депутат Дубинский: хамское поведение Зеленского в США навредит Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал визит президента страны Владимира Зеленского в США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский указал на хамство Зеленского во время его визита в США и подчеркнул, что эта поездка заставляет его сомневаться в адекватности политика.

«Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом <...> может привести к сокращению, а не увеличению поддержки», — предположил он.

Зеленский отправился в турне по США 23 сентября. В рамках поездки он запланировал встречи с западными политиками, лидерами стран Глобального Юга и руководителями международных организаций, которым политик представит украинский план мира.

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      Марина Совина
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