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15:59, 25 сентября 2024Культура

Названа причина смерти актера Романа Мадянова

Mash: причиной смерти актера Романа Мадянова стала онкология

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Причиной смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», стала онкология. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У актера был рак легких. Отмечается, что в последнее время Мадянов жаловался на одышку, кашель и постоянную слабость. В августе и сентябре он лежал в больнице, уточняет источник.

Ранее стало известно о смерти артиста.

Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино. Удостоен премий «Ника» и «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан». Он также прославился благодаря сериалам «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин» и фильмам «По щучьему велению» и «Команда мечты».

Варвара Кошечкина
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