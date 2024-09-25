Названа причина смерти актера Романа Мадянова

Mash: причиной смерти актера Романа Мадянова стала онкология

Причиной смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», стала онкология. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У актера был рак легких. Отмечается, что в последнее время Мадянов жаловался на одышку, кашель и постоянную слабость. В августе и сентябре он лежал в больнице, уточняет источник.

Ранее стало известно о смерти артиста.

Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино. Удостоен премий «Ника» и «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан». Он также прославился благодаря сериалам «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин» и фильмам «По щучьему велению» и «Команда мечты».