Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

Самая дешевая новостройка на верхнем этаже в Сочи стоит 9,6 млн рублей

Самая дешевая квартира на верхнем этаже новостройки в Сочи обойдется в 9,6 миллиона рублей. Стоимость таких объектов оценил эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

На данный момент в городе-курорте продается 462 новых квартиры и апартамента на верхних этажах. Больше половины из них — однокомнатное жилье. На втором месте по распространенности находятся студии, а на третьем — двухкомнатные квартиры. Самым высоким этажом, где можно найти жилье на первичном рынке, является 20-й.

В рамках минимального бюджета можно приобрести квартиру-студию площадью 17 квадратных метров на 19 этаже здания в Хостинском районе. А самый дорогой объект — апартамент в 167 «квадратов» на четвертом (последнем) этаже дома в Центральном районе. Его стоимость составляет 325 миллионов рублей.

Ранее в компании «Метриум» раскрыли стоимость самой дешевой квартиры в Москве. Такой объект можно приобрести за 4,2 миллиона рублей.