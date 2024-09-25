Одна страна захотела достичь углеродной нейтральности

Киргизия захотела достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Власти Киргизии планируют достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент республики Садыр Жапаров, передает ТАСС.

В настоящее время более 95 процентов энергии в республике производится гидроэлектростанциями, являющимися главным двигателем на пути к достижению цели нулевых выбросов, отметил Жапаров. Киргизия обладает обширными возможностями для интеграции возобновляемых источников энергии в различные отрасли экономики. Кроме того, в стране хотели бы активнее внедрять электротранспорт и развивать устойчивое сельское хозяйство, а также экотуризм.

В республике также принимаются меры по стимулированию использования электромобилей и повышению энергоэффективности зданий, рассказал президент. Реализация этих проектов поможет сохранить чистую природу для будущих поколений, уверен Жапаров.

В настоящее время Киргизия занимает седьмое место в мире по степени загрязненности воздуха. Ранее стало известно, что страна захотела перенять российский опыт решения проблем экологии. Например, республику заинтересовал природоохранный проект «Экология», включающий в себя пять направлений и десять федеральных проектов.