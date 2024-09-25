Осужденный за взятки гаишник лишился двух квартир на российском курорте

В Калмыкии суд изъял у экс-сотрудника ГИБДД две квартиры в Кисловодске

В Калмыкии по решению суда у бывшего инспектора ГИБДД изъяты две квартиры в Кисловодске стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

По данным ведомства, в период службы с 2019 по 2021 год инспектор ГИБДД приобрел две квартиры в городе-курорте Кисловодске. Недвижимость он оформил на родственников. Происхождение денег, потраченных на это жилье, гаишник подтвердить не смог.

Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства двух квартир, приобретенных на неподтвержденные доходы.

Сотрудник ГИБДД уволен со службы в связи с утратой доверия. Он осужден за взяточничество и служебный подлог на четыре года заключения.

Ранее сообщалось, что главного гаишника российского района задержали за получение взяток от подчиненных.