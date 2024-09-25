Ожерелье с коронации Елизаветы II продадут на аукционе за 254 миллиона рублей

Бриллиантовое ожерелье с коронации Елизаветы II продадут за 254 миллиона рублей

Бриллиантовое ожерелье, которое было на Елизавете II во время ее коронации, продадут на аукционе за сотни миллионов рублей. Об этом пишет Reuters.

По мнению экспертов, за редкое украшение XVIII века весом 300 карат, состоящее из 500 бриллиантов, могут заплатить до 2,8 миллиона долларов (254 миллиона рублей).

«Наличие неповрежденной драгоценности XVIII века такой величины, размера и важности бриллиантов — исключительная редкость», — рассказал председатель и руководитель отдела королевских и дворянских продаж Sotheby's в Европе и на Ближнем Востоке Андрес Уайт Корреаль.

Отмечается, что изделие выставят на продажу на торгах Sotheby's в Женеве, 11 ноября.

В августе было раскрыто самое популярное украшение у россиян. Выяснилось, что более половины участников опроса предпочитают ювелирные изделия бренда Pandora. Так, первым в рейтинге (14,9 процента) стало кольцо в коллаборации с известным сериалом «Игра престолов».