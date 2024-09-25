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20:44, 25 сентября 2024Путешествия

Пассажирка самолета начала пинать и оскорблять попутчицу из-за откинутой спинки кресла

CNN: пассажирка Cathay Pacific пинала попутчицу из-за откинутой спинки кресла

Фото: Unsplash

Пассажирка авиакомпании Cathay Pacific начала пинать и оскорблять попутчицу, сидевшую впереди, из-за откинутой спинки кресла. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Гонконга в Лондон 17 сентября. Пассажирка самолета рассказала, что женщина, сидевшая сзади, попросила ее поднять спинку сиденья, поскольку ее мужу было неудобно смотреть телевизор. «Я вежливо отказалась, но она начала вытягивать ноги на моем подлокотнике, пинать мою руку и ругаться, словно сумасшедшая», — поделилась она.

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Бортпроводник вмешался в спор и встал на сторону агрессивно настроенной женщины. Однако даже тогда пассажирка не стала возвращать спинку кресла в исходное положение. Когда остальные путешественники на борту вступились за нее, член экипажа сдался и рассадил женщин.

Скандальной туристке и ее мужу теперь запрещено летать на рейсах Cathay Pacific.

Ранее бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу (Andrew Kothlow), если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

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      Марк Успенский
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