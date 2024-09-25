Пассажирка самолета облизала упавшую на пол пустышку ребенка и тяжело заболела

Daily Mail: пассажирка самолета облизала грязную пустышку ребенка и заболела

Путешествовавшая с мужем и детьми блогерша облизала упавшую на пол самолета пустышку ребенка и тяжело заболела. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Инди Клинтон и ее муж Бен Азар летели с Фиджи в Австралию. В соцсетях пассажирка рассказала, что решила почистить упавшую пустышку, облизав ее. Спустя некоторое время она почувствовала себя плохо.

27-летняя австралийка пожаловалась на сильное недомогание, жар и озноб. Кроме того, у нее пропал аппетит. Свое состояние она связала с инцидентом с грязной детской пустышкой.

Ранее мать отправилась из США в Таиланд с годовалым ребенком, у которого была температура под 40, и разозлила пользователей сети. Автор вирусного ролика Алина пояснила, что ее маленький сын почувствовал себя плохо за несколько часов до посадки.