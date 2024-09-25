Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:09, 25 сентября 2024Путешествия

Пассажирка самолета облизала упавшую на пол пустышку ребенка и тяжело заболела

Daily Mail: пассажирка самолета облизала грязную пустышку ребенка и заболела

Кадр: Indy Clinton

Путешествовавшая с мужем и детьми блогерша облизала упавшую на пол самолета пустышку ребенка и тяжело заболела. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Инди Клинтон и ее муж Бен Азар летели с Фиджи в Австралию. В соцсетях пассажирка рассказала, что решила почистить упавшую пустышку, облизав ее. Спустя некоторое время она почувствовала себя плохо.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой» Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой»Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
12 мая 2024

27-летняя австралийка пожаловалась на сильное недомогание, жар и озноб. Кроме того, у нее пропал аппетит. Свое состояние она связала с инцидентом с грязной детской пустышкой.

Ранее мать отправилась из США в Таиланд с годовалым ребенком, у которого была температура под 40, и разозлила пользователей сети. Автор вирусного ролика Алина пояснила, что ее маленький сын почувствовал себя плохо за несколько часов до посадки.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      Россиянин с инвалидностью лишился отдыха в Дубае из-за одного знака в паспорте

      Раскрыта стоимость билета на ВСМ Москва — Петербург

      В Кремле высказались о введении новых запретов для россиян

      Лифты в российских домах начнут массово останавливать

      ФСБ сообщила о приговоре в 25,5 года украинскому агенту за теракты в Подмосковье

      В Донецке наемника из Австралии заочно осудили на 14 лет колонии строгого режима

      Бакальчук рассказал о знакомстве с Кадыровым и его роли в ситуации с Wildberries

      Переехавший в Испанию из России комик описал жизнь в стране словами «мы здесь побираемся»

      «Внутри клокочет злость». Депутат получил письмо от дочери получившего ранение штурмовика. Что его возмутило?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше