Мать полетела в Таиланд с ребенком с температурой под 40 и разозлила пользователей сети

Мать отправилась из США в Таиланд с годовалым ребенком, у которого была температура под 40, и разозлила пользователей сети. Видео, снятое во время полета, она опубликовала в своем аккаунте в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид The Sun.

Автор вирусного ролика Алина с ником @alinamotherhpod пояснила, что ее маленький сын почувствовал себя плохо за несколько часов до посадки. Незадолго до вылета ей удалось немного сбить температуру.

По словам Алины, они с мужем думали отложить поездку, но не сделали этого, так как билеты стоимостью 2,2 тысячи фунтов стерлингов (около 262 тысяч рублей) были невозвратные. Пара решила сесть в самолет, надеясь, что их сын сможет «отдохнуть и восстановиться» во время восьмичасового путешествия.

Алина пожаловалась, что в итоге перелет получился трудным: их ребенок постоянно просыпался и плакал, а они с супругом были «выжаты как лимон», пытаясь его успокоить.

Пользователи TikTok не проявили сочувствия к ситуации родителей. Многие отметили, что брать больного ребенка в самолет очень опасно. «Это безумие! А что, вы думали, произойдет, когда вы приземлитесь?», «Ребенок болен, но вы решили отправиться в отпуск, потому что не хотите, чтобы ваши деньги пропали зря?», «Молодцы! Жизнь моего ребенка стоит больше 2 тысяч фунтов стерлингов», «40 градусов — это госпитализация! А не перелет в Таиланд», — написали разгневанные юзеры.

Ранее в Китае пассажирки самолета заперли плачущего ребенка в туалете и сняли его на видео. Ролик быстро распространился в сети и вызвал волну возмущения.

