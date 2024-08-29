Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:53, 29 августа 2024Путешествия

Пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета и сняли его на видео

Daily Mail: в Китае пассажирки самолета заперли плачущего ребенка в туалете

В Китае пассажирки самолета заперли плачущего ребенка в туалете и сняли его на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Таблоид не уточняет, на рейсе какой авиакомпании была сделана запись. Однако ролик распространился в сети и вызвал возмущение пользователей. На видео две женщины зашли в туалет вместе с маленькой девочкой, у которой началась истерика. Уточняется, что ребенок вынудил всех пассажиров лайнера закрыть уши.

Ранее восьмилетний ребенок потерял сознание на рейсе авиакомпании SkyWest Airlines в США и не выжил. Представители перевозчика сообщили CNN, что самолету пришлось совершить посадку в округе Пероия, штат Иллинойс.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы под страхом смерти начали штурм». Пленный боец ВСУ рассказал о попытке захватить колонию под Курском

      Исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя арестовали за коррупцию

      В МИД назвали цель ВСУ при похищении людей в Курской области

      Над Черным морем сбили украинский беспилотник

      В США заявили о законном поводе России объявить войну

      Пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета и сняли его на видео

      В Банке России высказались о разных курсах юаня к рублю

      Российский пловец завоевал серебро Паралимпийских игр-2024

      Выросло число обратившихся за медпомощью с начала вторжения ВСУ жителей Курской области

      В Венгрии заявили об угрозе энергетической безопасности со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше