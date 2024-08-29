Пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета и сняли его на видео

Daily Mail: в Китае пассажирки самолета заперли плачущего ребенка в туалете

В Китае пассажирки самолета заперли плачущего ребенка в туалете и сняли его на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Таблоид не уточняет, на рейсе какой авиакомпании была сделана запись. Однако ролик распространился в сети и вызвал возмущение пользователей. На видео две женщины зашли в туалет вместе с маленькой девочкой, у которой началась истерика. Уточняется, что ребенок вынудил всех пассажиров лайнера закрыть уши.

Ранее восьмилетний ребенок потерял сознание на рейсе авиакомпании SkyWest Airlines в США и не выжил. Представители перевозчика сообщили CNN, что самолету пришлось совершить посадку в округе Пероия, штат Иллинойс.