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12:01, 25 сентября 2024Путешествия

Пассажиры получили травмы из-за угрозы столкновения самолета с другим лайнером в небе

Пассажиры United Airlines получили травмы из-за резкого снижения самолета

Фото: Florian van Duyn / Unsplash

Пассажиры самолета United Airlines получили травмы после резкого снижения высоты из-за угрозы столкновения с другим лайнером в небе. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Ньюарка в Сан-Франциско 19 сентября. Пилоты получили предупреждение о возможном столкновении с другим самолетом и резко увели самолет вниз. При этом они включили табло «пристегните ремни», однако не все пассажиры находились на своих местах.

В результате два человека травмировались. Борт благополучно приземлился в городе назначения, пострадавших доставили в больницу.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании Red Wings заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе. Непредвиденная ситуация произошла 22 сентября на борту летевшего из Тбилиси в Москву пассажирского лайнера.

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