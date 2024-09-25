Песков заявил о необходимости переговоров с США по стратегической стабильности

Песков: переговоры с США по стратегической стабильности нужны как можно быстрее

Ответственность за стратегическую стабильность лежит на России и США, поэтому необходимо как можно быстрее начать переговоры по этому вопросу с учетом всех новых факторов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Безусловно, договорно-правовая база в области стратстабильности нужна. И здесь во многом ответственность лежит на наших странах. Нужно как можно быстрее начинать переговоры», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в текущих условиях невозможно говорить о стратегической безопасности без учета всех факторов, в том числе европейского ядерного потенциала. По его мнению, эти вопросы необходимо обсуждать «вместе, в одном котле».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что администрация президента США Джо Байдена готова к возобновлению переговоров по российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений. Он подчеркнул, что решение остается за президентом России Владимиром Путиным, однако, по его мнению, «не похоже», что российский лидер в этом заинтересован.