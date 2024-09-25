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07:54, 25 сентября 2024Экономика

Подсчитана зарплата российских фармацевтов

HH.ru: зарплата фармацевтов в России увеличилась на восемь процентов

Фото: Unsplash

За год средняя заработная плата российских фармацевтов увеличилась на восемь процентов, до 60,1 тысячи рублей. Об этом, со ссылкой на hh.ru, сообщила «Газета.Ru».

Оказалось, что быстрее всего вырос оклад в Хакасии (плюс 30 процентов, до 52 тысяч рублей), Красноярском крае (плюс 27 процентов, до 63,4 тысячи рублей) и Северной Осетии (плюс 23 процента, до 40 тысяч рублей).

А самыми большими заработными платами могут похвастаться фармацевты Сахалинской области (86,1 тысячи рублей), Москвы (81,7 тысячи рублей ), Ямало-Ненецкого АО (80 тысяч рублей), Московской области (78,1 тысячи рублей). В Санкт-Петербурге и Приморском крае им платят по 70 тысяч рублей.

Ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат больше чем на 16,5 процента. Таким образом, в следующем году он составит 22 тысячи 440 рублей. Такой шаг обеспечит повышение заработных плат почти четырех миллионов работников. По словам главы правительства, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достигнуть 35 тысяч рублей.

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      Кирилл Луцюк
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