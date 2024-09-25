Подсчитана зарплата российских фармацевтов

HH.ru: зарплата фармацевтов в России увеличилась на восемь процентов

За год средняя заработная плата российских фармацевтов увеличилась на восемь процентов, до 60,1 тысячи рублей. Об этом, со ссылкой на hh.ru, сообщила «Газета.Ru».

Оказалось, что быстрее всего вырос оклад в Хакасии (плюс 30 процентов, до 52 тысяч рублей), Красноярском крае (плюс 27 процентов, до 63,4 тысячи рублей) и Северной Осетии (плюс 23 процента, до 40 тысяч рублей).

А самыми большими заработными платами могут похвастаться фармацевты Сахалинской области (86,1 тысячи рублей), Москвы (81,7 тысячи рублей ), Ямало-Ненецкого АО (80 тысяч рублей), Московской области (78,1 тысячи рублей). В Санкт-Петербурге и Приморском крае им платят по 70 тысяч рублей.

Ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат больше чем на 16,5 процента. Таким образом, в следующем году он составит 22 тысячи 440 рублей. Такой шаг обеспечит повышение заработных плат почти четырех миллионов работников. По словам главы правительства, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достигнуть 35 тысяч рублей.