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16:12, 25 сентября 2024Мир

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в захвате автобуса

NBC: полиция задержала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе

Фото: Carlin Stiehl / Reuters

Полиция задержала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NBC News.

«Водитель выбрался из автобуса с помощью спецназа, он не пострадал», — сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса.

В результате захвата один человек получил серьезные ранения. Правоохранители отметили, что его направили в больницу, где проводятся реанимационные мероприятия. Никаких дополнительных подробностей о характере травмы или личности жертвы предоставлено не было. Полиция продолжает расследование.

Ранее стало известно, что автобус в городе Лос-Анджелес был захвачен и в нем могут находиться заложники. Уточняется, что на видео и фото, распространяемых с места события, видно, что рядом с автобусом стоят машины полиции и спецназа.

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      Виктория Кондратьева
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