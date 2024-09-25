В США сообщили о возможном захвате автобуса в Лос-Анджелесе

Newsweek: в Лос-Анджелесе могли захватить автобус с заложниками

Автобус в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, предположительно, был захвачен, в нем могут находиться заложники. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

«Автобус в Лос-Анджелесе окружила полиция города. В различных сообщениях об инциденте утверждается, что автобус был захвачен и в нем могут находиться заложники, включая водителя транспорта», — передает газета.

Издание отмечает, что на видео и фото, распространяемых с места события, видно автобус, остановленный на обочине дороги. Рядом стоят полицейские машины и вооруженный отряд спецназа SWAT.

7 сентября спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в городе Нью-Йорк, который намеревался совершить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, являющийся сторонником ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).